Более 20 СМИ хотят присутствовать при передаче тел погибших в Константиновке солдат ВСУ

Минобороны РФ: более 20 СМИ хотят быть при передаче тел в Константиновке

Более 20 СМИ разных стран захотели присутствовать при передаче Украине тел погибших при взятии Константиновки солдат ВСУ, сообщает на канале в «Максе» Минобороны РФ.

В ведомстве выразили готовность организовать работу журналистов, если Киев согласится провести гуманитарную акцию.

Накануне Россия предложила передать Украине тела погибших в Константиновке военных. Для этого противнику нужно прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 6 июля. Решения властей республики российское Минобороны ожидало до полудня 5 июля.

3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике. Это произошло, когда он находился в командном пункте объединенной группировки войск. Взятие города нарушает снабжение украинских войск и открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Генштаб ВС РФ назвал потери ВСУ в боях за Константиновку.