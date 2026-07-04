Украина была уверена, что укрепрайоны в Константиновке неприступны, но ВС РФ доказали обратное, сказал в эфире радио kp.ru пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал взятие города «очень важной победой». По его словам, украинская сторона заливала бетоном укрепрайоны в Константиновке с 2014 года и считала, что их невозможно взять.

«Наши военные доказали обратное. Специальная военная операция будет продолжаться», — заключил чиновник.

Накануне президенту России Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие этого города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

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