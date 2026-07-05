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Армия

Немецкого журналиста удивила скорость освобождения Константиновки

Журналист Welt Ваннер поразился тому, как быстро ВС РФ освободили Константиновку
Сергей Бобылев/РИА Новости

Скорость, с которой российские военнослужащие провели операцию по освобождению Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), вызывает удивление. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет», — сказал журналист.

Он обратил внимание, что Киев пока не подтвердил потерю Константиновки. Несмотря на это, о происходящем в данном городе «можно говорить с уверенностью», отметил Ваннер.

По его мнению, нежелание Украины признавать переход населенного пункта под контроль Вооруженных сил РФ свидетельствует о его важности для Киева. Корреспондент пояснил, что Константиновка являлась важным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили, что военнослужащие страны взяли Константиновку в ДНР под свой контроль. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это событие новостью дня. При этом в Германии предположили, что украинский лидер Владимир Зеленский будет отрицать потерю города в течение двух–трех недель и затем просто перестанет об этом упоминать.

Ранее были раскрыты потери ВСУ в Константиновке.

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