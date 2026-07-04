Россия предложила Украине передать тела погибших в Константиновке военных

Россия выразила готовность провести гуманитарную акцию и передать Украине тела погибших в Константиновке военных, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что для этого противнику предлагается прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 6 июля.

«О своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12.00 мск 5 июля 2026 года», — говорится в заявлении российского министерства.

Накануне президенту России Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике. Это произошло, когда он находился в командном пункте объединенной группировки войск. Взятие этого города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее в Госдуме оценили взятие Константиновки в ДНР.