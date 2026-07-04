Ключ к освобождению Донбасса: сколько военных ВСУ потеряли в боях за Константиновку?

Генштаб ВС РФ: ВСУ потеряли 13 тысяч военных в боях за Константиновку

Украинские войска в боях за Константиновку в ДНР потеряли более 13 тыс. военнослужащих, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Он подчеркнул, что ВСУ с 2014 года превратили город в мощный укрепрайон с подземными коммуникациями. Несмотря на это, Константиновка перешла под полный контроль российских войск. В Генштабе и Госдуме назвали освобождение Константиновки ключом к взятию Славянска и Краматорска — последнего оплота украинской армии в Донбассе.

В ходе боев за Константиновку ВСУ потеряли более 13 тыс военных, 200 артиллерийских орудий и 14 танков . Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск», — подчеркнул российский военачальник.

Город-крепость

Рудской отметил, что Киев с 2014 года активно наращивал фортификацию Константиновки, и создавал укрепленные узлы, которые готовили «к круговой и длительной обороне».

По словам начальника управления Генштаба, Константиновка была ключом к «последнему оплоту» ВСУ в Донбассе в Краматорско-Славянской агломерации.

«В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой , составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе», — заявил Сергей Рудской.

В систему укреплений входили более 150 км траншей и противотанковых рвов.

«Первый оборонительный рубеж, протяженностью более 30 км и глубиной до 8 км, представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений», — сказал Рудской.

Второй рубеж имел протяженность до 35 километров, рассказал военачальник.

«Он был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ, состоял из шести хорошо укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков. Кроме того, он включал более 30 километров подземных коммуникаций, связанных в единую сеть», — заявил Рудской.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ отметил, что в самом городе украинские силы оборудовали более 80 участков заграждений и свыше 50 укрепленных узлов обороны, опирающихся на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 школьных зданий, 25 детских садов и 10 заводов. Для удержания города Киев задействовал группировку из 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. военнослужащих.

Президент России Владимир Путин получил доклад о взятии Константиновки вечером 3 июля во время совещания с участием начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова .

На брифинге Рудской уточнил, что сейчас город полностью контролируется российскими войсками, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов. Части и подразделения, освободившие Константиновку, продолжают наступление на Дружковку.

Рудской сообщил, что штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки, а до Славянска и Краматорска осталось менее 10 км. Также под контролем РФ находится большая часть Красного Лимана.

Почему этот город так важен?

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что взятие Константиновки открывает дорогу на Дружковку.

« И вообще эта операция на юге носит стратегическое значение. Константиновка, выход наших войск к Доброполью и Дружковке открывает возможность охвата всей Славянско-Краматорской агломерации с юга », — отметил эксперт.

По словам Кнутова, дальше ВС РФ продолжат изоляцию украинских сил в Славянско-Краматорской зоне.

«Одновременно наши войска вошли в Доброполье, и у нас появляется возможность выхода непосредственно к Краматорску с юга. Доброполье позволяет обойти Славянско-Краматорскую агломерацию и двигаться тоже с юга на север, но западнее. Таким образом образуется южная часть клещей, которая позволяет взять под контроль дороги, связывающие Славянско-Краматорскую агломерацию. Тем самым мы перерезаем логистику и возникает огневое окружение, но для этого мы должны освободить Красный Лиман, а это уже на подходе», — пояснил собеседник «Газеты.Ru»

После этого может быть продвижение на запад, которое образует второе направление «клещей» охватывающих агломерацию, рассказал Кнутов.

«В результате мы получаем ситуацию, когда противник не сможет ни снабжать войска, находящиеся в Славянско-Краматорской укрепленной зоне, ни проводить ротацию личного состава, ни подвозить боеприпасы в нормальном количестве, ни подвозить вооружение. И таким образом, войска окажутся в изоляции», — добавил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев согласен, что освобождение Константиновки — это ключ к взятию Славянска и Краматорска, последнего укрепрайона ВСУ в Донбассе .

«С точки зрения тактики успех весьма серьезный, а вот стратегического преимущества, считаю, это нам не дает. Если только, конечно, мы не собираемся останавливаться на освобождении ДНР. Тогда следует сосредоточиться на планировании и осуществлении армейских операций. Форсировать Днепр, окружить и штурмовать Киев — задачи, поставленные пред российскими войсками, должны быть куда серьезнее и масштабнее. И задействовать в них необходимо все возможные силы», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал взятие Константиновки сигналом странам Евросоюза, отметив, что им надо подумать, стоит ли дальше вмешиваться в российско-украинский конфликт. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что освобождение города дает России возможность занять хорошие переговорные позиции.