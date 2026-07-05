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Политика

Журналист раскрыл, какой «удар» нанесла Россия Украине перед саммитом НАТО

Христофору: потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО
Станислав Красильников/РИА Новости

Потеря Константиновки стала ударом для Украины перед саммитом НАТО в Анкаре. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист Алекс Христофору.

По его словам, Украина «может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки перед саммитом НАТО». Переход города под контроль ВС РФ стал ударом не только для Киева накануне мероприятия в Анкаре, но и для всего коллективного Запада и генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, считает журналист.

Саммит НАТО планировалось проводить с позиции силы, когда Украина якобы побеждает, однако реальность оказалась другой, констатировал Христофору.

«Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», — заявил он.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.
Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что освобождение Константиновки в ДНР даст преимущества в переговорах.

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