Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Раде рассказали о закрывающемся «окне возможностей» для мира на Украине

Нардеп Вениславский: переговоры по Украине могут отложить на более долгий срок
Офис Президента Украины

«Окно возможностей» для заключения мирного соглашения по Украине сейчас «явно закрывается», и переговорный процесс может быть отложен «на более длительный срок». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Окно возможностей явно закрывается. А учитывая операцию в Иране и многократный рост цен на нефть, Россия сейчас может чувствовать себя гораздо увереннее, располагая дополнительными финансовыми поступлениями — это также может отложить потенциальные переговоры о завершении войны на более длительный срок. Надеяться на ближайшую перспективу, на апрель, май, уже довольно пессимистично», — отметил Вениславский.

При этом он подчеркнул, что переговоры «точно ведутся во всех форматах» — как по поводу прекращения конфликта, так и по вопросу получения Украиной «большего количества эффективных средств поражения».

«Они всегда ведутся, но точно не стоит об этом говорить, пока мы не получим реальные результаты в виде конкретных действий или конкретных образцов вооружения в Украине. Поэтому здесь я абсолютно согласен, что не нужно выносить на широкую публику то, что происходит сейчас в процессе этих переговоров», — отметил он.

Также нардеп добавил, что, по его мнению, если бы Россия «была готова к компромиссам», то можно было бы ожидать заключения мирного соглашения в конце 2025-го или в начале 2026 года. Однако в итоге «переговорный процесс ни к чему не приводит», подчеркнул он.

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.

Ранее в МИД России заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!