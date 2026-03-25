В Раде рассказали о закрывающемся «окне возможностей» для мира на Украине

«Окно возможностей» для заключения мирного соглашения по Украине сейчас «явно закрывается», и переговорный процесс может быть отложен «на более длительный срок». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Окно возможностей явно закрывается. А учитывая операцию в Иране и многократный рост цен на нефть, Россия сейчас может чувствовать себя гораздо увереннее, располагая дополнительными финансовыми поступлениями — это также может отложить потенциальные переговоры о завершении войны на более длительный срок. Надеяться на ближайшую перспективу, на апрель, май, уже довольно пессимистично», — отметил Вениславский.

При этом он подчеркнул, что переговоры «точно ведутся во всех форматах» — как по поводу прекращения конфликта, так и по вопросу получения Украиной «большего количества эффективных средств поражения».

«Они всегда ведутся, но точно не стоит об этом говорить, пока мы не получим реальные результаты в виде конкретных действий или конкретных образцов вооружения в Украине. Поэтому здесь я абсолютно согласен, что не нужно выносить на широкую публику то, что происходит сейчас в процессе этих переговоров», — отметил он.

Также нардеп добавил, что, по его мнению, если бы Россия «была готова к компромиссам», то можно было бы ожидать заключения мирного соглашения в конце 2025-го или в начале 2026 года. Однако в итоге «переговорный процесс ни к чему не приводит», подчеркнул он.

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.

Ранее в МИД России заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.