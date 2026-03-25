Ушаков назвал причину паузы в трехсторонних переговорах по Украине

Ушаков: в переговорах по Украине с участием США перерыв по понятным причинам

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о приостановке трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с участием Соединенных Штатов, объяснив происходящее «понятными причинами». Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас перерыв в трехсторонних переговорах по понятным причинам. Американские коллеги весьма обстоятельно проинформировали нас о ходе двусторонних переговоров, которые состоялись у них во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией», — пояснил Ушаков журналистам.

В ответ на вопрос о деталях прошедших во Флориде встреч между США и Украиной, помощник президента РФ уточнил, что обсуждения велись в продолжение трехсторонних консультаций относительно способов разрешения ситуации в Украине.

17 и 18 февраля в Женеве прошел последний на данный момент раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который, говоря о ходе встречи, отметил сложность, но вместе с тем и конструктивный характер переговоров.

Ранее в России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку».