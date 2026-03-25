Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Ушаков назвал причину паузы в трехсторонних переговорах по Украине

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о приостановке трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с участием Соединенных Штатов, объяснив происходящее «понятными причинами». Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас перерыв в трехсторонних переговорах по понятным причинам. Американские коллеги весьма обстоятельно проинформировали нас о ходе двусторонних переговоров, которые состоялись у них во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией», — пояснил Ушаков журналистам.

В ответ на вопрос о деталях прошедших во Флориде встреч между США и Украиной, помощник президента РФ уточнил, что обсуждения велись в продолжение трехсторонних консультаций относительно способов разрешения ситуации в Украине.

17 и 18 февраля в Женеве прошел последний на данный момент раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который, говоря о ходе встречи, отметил сложность, но вместе с тем и конструктивный характер переговоров.

Ранее в России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!