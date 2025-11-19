8:30

🔴Поведение Владимира Зеленского демонстрирует отчаяние, пишет The Daily Telegraph.

«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома. Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», — говорится в публикации.