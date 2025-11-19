МО сообщило об атаке ВСУ на Воронеж ракетами ATACMS. Военная операция, день 1365-й

Во Львовской области на западе Украины в результате взрывов поврежден энергетический объект, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где уже присутствует секретарь СНБО Рустем Умеров, пишет «Страна.ua».
Планируются переговоры украинского и турецкого лидеров.
🔴События на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей статье на сайте kp.ru.
В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили частный дом, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.
В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщило минэнерго страны в Telegram-канале
Во Львове на западе Украины произошел сильный пожар после «прилета», фиксируются перебои в электроснабжении, пишет «Страна.ua».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично сообщить России об итогах переговоров с Владимиром Зеленским в Анкаре, пишет Bloomberg.
ВС России наносят удары по объектам во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины, пишет «Страна.ua».
Взрывы произошли в Ивано-Франковске и Бурштыне на западе Украины, сообщает украинский «24 канал»
🔴Поведение Владимира Зеленского демонстрирует отчаяние, пишет The Daily Telegraph.
«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома. Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», — говорится в публикации.
В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, сообщило издание «Общественное. Новости».
Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего планирует встречу с российской стороной, пишет The Wall Street Journal.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине материально-технического обеспечения ЗРК Patriot на сумму в размере $105 млн, пишет ТАСС.
Делегация Вашингтона в Киеве может обсудить производство оружия на фоне отставания США в производстве БПЛА, пишет The Wall Street Journal.
❗️Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с руководителем офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в Х.
Министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж прибыли на Украину с необъявленным визитом, пишет Politico.
Они планируют встретиться с Владимиром Зеленским, руководством ВСУ и украинскими законодателями.
США начали обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, пишет Axios.
Американская сторона при разработке плана проводит «тайные консультации» с Россией, добавило издание.
⚡️ВСУ 18 ноября предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Воронеже, выпустив четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны РФ.
Ракеты были сбиты, их обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома. Жертв нет.
Расчет «Искандер-М» уничтожил две установки, запустившие ATACMS, добавило ведомство.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 65 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Черным морем сбили 16 БПЛА, над Воронежской областью и Краснодарским краем — по 14, над Белгородской областью — 11, над Азовским морем — девять, над Брянской областью — один.