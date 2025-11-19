На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

МО сообщило об атаке ВСУ на Воронеж ракетами ATACMS. Военная операция, день 1365-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1365-й день
Ракетная система ATACMS

U.S. Army/AP
Над регионами России ночью сбили 65 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ 18 ноября попытались атаковать гражданские объекты в Воронеже, выпустив четыре ракеты ATACMS. США начали обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, выяснил Axios. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:39

Во Львовской области на западе Украины в результате взрывов поврежден энергетический объект, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

9:32

Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где уже присутствует секретарь СНБО Рустем Умеров, пишет «Страна.ua».

Планируются переговоры украинского и турецкого лидеров.

9:25

🔴События на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей статье на сайте kp.ru.

9:12

В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили частный дом, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.

9:03

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщило минэнерго страны в Telegram-канале

8:54

Во Львове на западе Украины произошел сильный пожар после «прилета», фиксируются перебои в электроснабжении, пишет «Страна.ua».

8:51

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично сообщить России об итогах переговоров с Владимиром Зеленским в Анкаре, пишет Bloomberg.

8:43

ВС России наносят удары по объектам во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины, пишет «Страна.ua».

8:37

В украинском Тернополе после взрыва произошел пожар, сообщает телеканал ТСН.

8:33

Взрывы произошли в Ивано-Франковске и Бурштыне на западе Украины, сообщает украинский «24 канал»

8:30

🔴Поведение Владимира Зеленского демонстрирует отчаяние, пишет The Daily Telegraph.

«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома. Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», — говорится в публикации.

8:24

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:18

Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего планирует встречу с российской стороной, пишет The Wall Street Journal.

8:17

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине материально-технического обеспечения ЗРК Patriot на сумму в размере $105 млн, пишет ТАСС.

Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:12

Делегация Вашингтона в Киеве может обсудить производство оружия на фоне отставания США в производстве БПЛА, пишет The Wall Street Journal.

8:10

❗️Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с руководителем офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в Х.

8:05

Министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж прибыли на Украину с необъявленным визитом, пишет Politico.

Они планируют встретиться с Владимиром Зеленским, руководством ВСУ и украинскими законодателями.

8:03

США начали обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, пишет Axios.

Американская сторона при разработке плана проводит «тайные консультации» с Россией, добавило издание.

8:02

⚡️ВСУ 18 ноября предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Воронеже, выпустив четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны РФ.

Ракеты были сбиты, их обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома. Жертв нет.

Расчет «Искандер-М» уничтожил две установки, запустившие ATACMS, добавило ведомство.

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 65 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Черным морем сбили 16 БПЛА, над Воронежской областью и Краснодарским краем — по 14, над Белгородской областью — 11, над Азовским морем — девять, над Брянской областью — один.

8:00

Сегодня 1365-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Глава МИД Турции может лично сообщить России об итогах переговоров с Зеленским
В Краснодарском крае задержали изгнанного священника за вербовку в РДК
Корсар Карибского моря: кем был Крузенштерн и зачем он рвался в кругосветное плавание?
255 лет назад родился мореплаватель Иван Крузенштерн
В МВД рассказали о новой схеме с фальшивыми документами от госведомств
19 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 19 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
26 часов видео и 31 час музыки без подзарядки: на что способна батарея HUAWEI nova 14i
«Газета.Ru» протестировала смартфон HUAWEI nova 14i с большой батареей и кнопкой X
«Ее звали Никита»: актрисе Пите Уилсон — 55
Туалетный апокалипсис: как скоро начнется эпидемия при отказе городской канализации
Врач Столярова: при отказе канализации вырастет число больных тифом и холерой
Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. внесли в список нежелательных. Чем это грозит геймерам?
Генпрокуратура признала GSC Game World нежелательной организацией
«Сознательно надели розовые очки»: в Госдуме назвали виновных в трагедии с обезглавленным мальчиком
Депутат Останина: органы опеки несут ответственность за гибель мальчика в Балашихе
«Перегнули палку»: Набиуллина сообщила о росте числа жалоб на блокировку счетов
В Центробанке сообщили о росте числа жалоб на блокировку счетов
«Авиатор» влетает в прокат: почему стоит идти на новую экранизацию Водолазкина
Фантастическая драма Егора Михалкова-Кончаловского выходит в прокат 20 ноября
«Два гражданина Украины»: в Польше назвали подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге
Туск: взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины
