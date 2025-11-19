Служба внешней разведки России заявила, что эксперты стран Евросоюза в закрытых докладах предупреждают о неизбежности поражения Украины и провале «украинского проекта». По данным СВР, в Европе осознают, что сотни миллиардов евро помощи Киеву пропали из-за коррупции, а мотивация украинцев продолжать конфликт иссякает, однако политическое руководство ЕС продолжает игнорировать реальное положение дел.

Евросоюз осведомлен о скором провале антироссийского проекта на Украине, об этом предупреждают эксперты внешнеполитических и военных ведомств стран ЕС. С таким заявлением выступили в Службы внешней разведки (СВР).

«В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима. Большое внимание уделяется всепоглощающей коррупции на Украине, в которой бесследно растворяются щедрые пожертвования зарубежных доноров», — заявили в СВР.

Кроме того, там отметили, что в ЕС вызывает беспокойство информация о «демотированности и апатичности украинцев» из-за затяжного и изнуряющего конфликта.

При этом руководство европейских стран продолжает игнорировать реальную обстановку на Украине, подчеркивают в российской спецслужбе.

«Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное. Однако даже самое изощренное самовнушение не в состоянии предотвратить неизбежное столкновение с реальностью», — заявили в СВР.

«Политический вес Украины снижается»

В ЕС осведомлены, что украинские граждане «чувствуют себя преданными» на фоне развивающегося на Украине коррупционного скандала связанного с окружением президента Владимира Зеленского и его соратника бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95», отмечает российская разведка.

«Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС», — отметили в СВР.

Кроме того, среди украинцев широко распространилось мнение о том, что им не стоит рассчитывать на существенную помощь от Европы, добавили в российской спецслужбе.

«Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева. Помимо Венгрии и Словакии к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния. Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается», — подчеркивается в сообщении СВР.

Воспользовался военным положением. Имя Зеленского всплыло в коррупционном деле Миндича Имя президента Украины Владимира Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу... 19 ноября 15:11

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о выявлении коррупционной схемы в «Энергоатоме». Организатором схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому и совладельца «Квартал-95». По данным НАБУ, он и его сообщники требовали «откаты» у подрядчиков под угрозой блокировки платежей. В день обысков Миндич покинул Украину.

В рамках дела арестованы исполнительный директор по безопасности госкорпорации Дмитрий Басов, бывший советник Галущенко Игорь Миронюк и экс-вице-премьер Алексей Чернышов.

В 2020–2021 годах Герман Галущенко занимал пост вице-президента «Энергоатома», после чего возглавил Минэнерго Украины. Летом 2025-го он перешел на должность министра юстиции в рамках правительственных перестановок. Руководить энергетическим ведомством вместо него назначили Юлию Гринчук, ранее курировавшую экологическое направление.

Гринчук получила портфель главы Минэнерго также летом. До этого, в 2022 году, она была заместителем министра защиты окружающей среды, отвечала за европейскую интеграцию, а осенью 2023-го перешла на должность замминистра энергетики.

Ранее Украину покинул секретарь СНБО Рустем Умеров, вылетевший в Турцию якобы для переговоров, однако в России заявили, что встреч с украинской стороной не планировали. Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян сообщила о возможном возвращении экс-главы Минобороны в Киев 20 ноября после завершения командировки. При этом украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Умеров на Украину не вернется .

Потеря легитимности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что некоторые политики в ЕС могли участвовать в коррупционных схемах на Украине. В свою очередь глава РФПИ и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев обратил внимание, что официальные лица в США стараются не комментировать коррупционный скандал на Украине.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X.

Политолог Сергей Маркелов считает, что несмотря на сильное давление, Зеленский и его окружение до сих пор не осознают всей серьезности ситуации.

«Политики такого уровня, как Зеленский, такие молодые, задорные, его команда, там тот же Ермак, тот же Умеров, и так далее, и так далее, все эти ребята — они находятся в так называемой ловушке лидерства, смысл ее в том, что нарушается принцип обратной связи. Что такое нарушение обратной связи? Эти угрозы уже есть, но ты находишь оправдание и говоришь, что это не угрозы», — рассказал эксперт в интервью Tsargrad.tv

Сам Зеленский надеется, что его от посягательств защитит Европейский союз, добавил Маркелов.

Однако военный эксперт и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что администрация Зеленского может не продержаться до конца новогодних праздников.

«Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля», — сказал эксперт.