США ведут тайные переговоры о мире. Трамп продвигает 28-пунктный план по Украине

Администрация Дональда Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования по Украине и ведет закрытые консультации с Россией, сообщает Axios. По данным издания, документ обсуждали Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Вашингтон уже довел ключевые идеи до Киева и Европы.

Администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине, сообщает Axios со ссылкой на американских и российских чиновников. По данным издания, работа ведется спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который курирует проект от Белого дома.

План, как пишет Axios, включает 28 пунктов, сгруппированных в четыре блока: прекращение конфликта на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом издание подчеркивает, что остается неясным, как в документе трактуются территориальные вопросы — один из ключевых и самых чувствительных аспектов возможного урегулирования.

По данным источников Axios, Уиткофф ранее обсуждал параметры будущего документа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который также является спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

Роль Дмитриева и позиция Москвы

В беседе с Axios Дмитриев заявил, что Москва «чувствует себя услышанной» и рассматривает 28-пунктный проект как основу для широких договоренностей. Он уточнил, что проект опирается на принципы, обсуждавшиеся во время августовской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

По словам Дмитриева, цель инициативы — не только подготовка предложений по Украине, но и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, а также восстановление отношений между Россией и США. Российская сторона, по словам Дмитриева, видит в этом «более широкую концепцию», выходящую за рамки исключительно украинского досье.

Источники Axios отмечают, что документ готовится к следующей встрече президентов, а основные идеи плана уже доводятся Вашингтоном до европейских союзников и Киева.

На просьбу прокомментировать сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял российских представителей о готовности к возобновлению диалога. Песков отметил, что у Владимира Путина нет контактов с Уиткоффом или турецкой стороной по итогам предстоящих встреч, но Москва готова выслушать любую информацию, если ее сочтут нужным передать.

Реакция Киева и Европы

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Axios, что Киев знает о разработке Вашингтоном нового плана. По его словам, Уиткофф обсуждал этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в начале недели.

Изначально ожидалось, что Уиткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября в Турции, но, как сообщили Axios украинские и американские чиновники, поездка была отменена.

The Economist писал, что Уиткофф также отказался от встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По данным издания, решение связано с масштабным коррупционным скандалом, разгоревшимся вокруг украинского руководства, в котором Ермака считают одной из фигур. На фоне скандала некоторые депутаты Верховной рады потребовали его отставки.

Несмотря на отмену визита, администрация Трампа, по данным Axios, продолжает консультировать Украину и европейские столицы по параметрам разрабатываемой инициативы.

Турецкая площадка и «стамбульские договоренности»

Владимир Зеленский ранее заявлял, что поедет в Турцию для подготовки к «активизации» переговорных процессов. 15 ноября секретарь СНБО Умеров сообщил, что Киев и Москва при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ «согласились активировать стамбульские договоренности», касающиеся обмена удерживаемыми лицами. Речь идет о возможном обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров добавил, что для закрепления договоренностей предстоят технические консультации.

Reuters писал, что американские чиновники ожидали участия Уиткоффа в этих переговорах. Однако позднее стало известно, что встречи с участием спецпосланника не будет.

Axios указывает, что фундамент будущего плана был заложен во время личных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, которые прошли на Аляске в августе. Тогда обе стороны не раскрывали подробностей дискуссии, но источники Axios утверждают, что лидеры обсуждали контуры возможного урегулирования и принципы будущей системы европейской безопасности. По словам Кирилла Дмитриева, российская сторона рассматривает проект не только как инструмент деэскалации вокруг Украины, но и как «более широкую концепцию» в отношениях Москвы и Вашингтона.

Axios сообщает, что работа над проектом продолжается в закрытом режиме. Американский чиновник, знакомый с ходом подготовки документа, заявил изданию, что Вашингтон объясняет Киеву и европейским партнерам «преимущества» нового подхода. По информации издания, цель администрации Трампа — подготовить план к следующей встрече президентов США и России, дата которой пока не объявлена.