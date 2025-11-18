Зеленский представит в Турции «наработанные решения» для переговоров. В России о них не слышали

Украина готовится активизировать переговоры о мире, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Для этого он едет в Турцию. Туда также направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Российская сторона на этих переговорах присутствовать не будет, сообщили в Кремле. Более того, Москва не получала предложений о возобновлении процесса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский намерен приехать в Турцию для активизации переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завтра [19 ноября] — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам . Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных», — написал Зеленский.

Кроме этого, 18 ноября Зеленский проведет встречи в Италии. Он надеется, что страна поможет приблизить завершение конфликта.

«Ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины», — добавил Зеленский.

19 ноября в Турцию прилетит и Уиткофф, выяснил Reuters. По данным агентства, он будет присутствовать на переговорах с Зеленским.

Источник РИА Новости в турецкой дипмиссии заявил, что Турция действительно хочет содействовать в новом витке переговоров для урегулирования украинского кризиса.

«Нашей целью как посредника, которому доверяют обе стороны, является возобновить переговоры в Стамбуле. Но пока ничего конкретного, о чем мы могли сообщить», — сказал собеседник агентства.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также не стал публично исключать, что возможен новый раунд переговоров между РФ и Украиной. Он считает, что конфликт максимально приблизился к своему завершению.

РФ о переговорах не предупредили

Москвы на переговорах в Турции не будет, обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции. Он отметил, что российская сторона не получала от Киева предложений по возобновлению процесса урегулирования конфликта. Более того, М осква не знает, о каких наработанных решениях говорит Зеленский, и пока что не видит в этом реальных действий по восстановлению диалога :

«Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим».

При этом Песков подтвердил, что стороны продолжают контактировать по поводу обмена пленными. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин готов провести беседу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями турецкой стороны, если они захотят уведомить Москву о ходе встречи.

«Будем ожидать информацию о том, о чем, собственно, пойдет речь», — заявили в Кремле.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Зеленский поездкой в Турцию хочет «переключить акцент внимания» украинцев с коррупционного скандала в стране.

«Понятно, что его к этому толкают и Соединенные Штаты Америки, и во многом сейчас подталкивает каким-то образом Европа, понимая тяжесть ситуации. Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — отметил он.

Член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов считает, что встреча в Турции Уиткоффа с Зеленским в контексте коррупционного скандала на Украине нужна для того, чтобы Штаты сообщили Киеву «что-то такое, что нельзя было доверить телефону».

«Они (западные союзники Киева. — «Газета.Ru») не против, чтобы крали, но все-таки не в таких размерах, не так нагло. И отсюда, как я понимаю, американские спецслужбы намеренно сделали вот эти утечки (о хищении средств у госкомпании «Энергоатом. – прим. ред.)», — заявил он «Газете.Ru».

Еще в июле Зеленский поручил главе украинской переговорной группы, секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову «активизировать переговорный трек». Однако поручение начало развиваться спустя полгода, когда на прошлой неделе, как раз в разгар коррупционного скандала, чиновник неожиданно уехал в Стамбул, чтобы «разблокировать процесс обменов». В СНБО уточнили, что сейчас Умеров находится в США в официальной командировке, чтобы проводить консультации и встречи.

15 ноября Умеров обозначил, что стороны якобы «согласились активировать стамбульские договоренности» при посредничестве Турции и ОАЭ, а именно обменять 1200 пленных украинцев. По его словам, в ближайшее время будут технические консультации, которые помогут организовать обмен.

Российские и украинские переговорщики неоднократно встречались в Стамбуле для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине. После прихода к власти Дональда Трампа, появилось продвижение в этом процессе. Однако стороны все же не нашли компромисс и не проводили прямых контактов с июля. Тем не менее стамбульские переговоры помогли обменяться тысячами военнослужащих и останками.

10 ноября Песков отметил, что переговоры «зависли» из-за европейцев. Якобы представители ЕС убеждают Украину, что они могут выиграть конфликт военным путем:

«Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим».

По словам Пескова, Россия настаивает на урегулировании с помощью дипломатии. Путин предлагал Зеленскому встретиться в Москве, но тот отказался.

12 ноября первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены.