«Деликатная миссия»: министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией

WSJ: министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией
Министр армии США Дэниел Дрисколл (слева)

Audrey McAvoy/AP
Министр армии США Дэниел Дрисколл 19 ноября посетит Киев, а затем планирует встретиться с представителями России. По данным WSJ, его миссия заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Дональда Трампа. Дрисколл ранее не посещал Украину, в связи с чем издание назвало необычным решение президента США отправить его туда, однако подчеркнуло, что глава Белого дома и раньше полагался на нетрадиционных переговорщиков. В РФ информацию о встрече на данный момент не подтверждали и никак не комментировали.

Американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом 19 ноября посетит Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, военными и представителями промышленности. Об этом сообщили источники газет Politico и The Wall Street Journal (WSJ).

«Ожидается, что в Киеве делегация США, в состав которой (помимо Дрисколла. — «Газета.Ru») входят генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, обсудит события на поле боя и производство оружия во время своего пребывания на Украине, а также идеи по прекращению войны», — отметила WSJ, добавив, что это самые высокопоставленные чиновники Пентагона, которые посетят Киев при Трампе.

Один из собеседников The Wall Street Journal заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. Кроме этого, его поездка в Киев также отчасти призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Планируется, что после визита в Киев Дэниел Дрисколл проведет встречу с представителями России. В РФ эту информацию не подтверждали.

Оба издания назвали необычным решение главы Белого дома отправить министра армии в Киев «с деликатной миротворческой миссией». Однако, как уточнила Politico, Дэниел Дрисколл в последнее время «стал заметной фигурой в Пентагоне». The Wall Street Journal также добавила, что Дональд Трамп и раньше полагался на нетрадиционных переговорщиков, например, своего спецпредставителя Стивен Уиткоффа. По данным издания, идея отправить Дрисколла сначала на Украину, а затем в Россию возникла в ходе его разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который был однокурсником Дрисколла в Йельском университете.

Ни сам министр армии США, ни генералы, вошедшие в делегацию, ранее не посещали Украину и не контактировали с представителями РФ. Однако имя Криса Донахью фигурировало в расследовании газеты The New York Times о роли Вашингтона в украинском конфликте. Как писало издание, весной 2022 года в Висбадене американский генерал встречался с двумя высокопоставленными украинскими военными, одним из которых оказался генерал-лейтенант Михаил Забродский. На этой встрече стороны договорились о партнерстве, которое включало обмен разведывательной информацией, разработку стратегии и планирование операций ВСУ.

Летом 2025 года Донахью также заявил, что НАТО подготовило план по захвату Калининградской области. В Кремле его слова назвали враждебными и агрессивными и отметили, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с Вашингтоном.

Новый план Трампа

Ранее издание Axios также сообщило, что администрация Трампа тайно работает над новым планом по урегулированию украинского конфликта вместе с Россией. По данным портала, план включает 28 пунктов, сгруппированных в четыре блока: прекращение конфликта на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Однако пока неясно, как в документе трактуется вопрос территорий.

От Белого дома проект курирует спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В конце октября он обсуждал план со спецпредставителем президента РФ и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который приезжал в Вашингтон. По его словам, Москва «чувствует себя услышанной» и рассматривает 28-пунктный проект как основу для широких договоренностей.

