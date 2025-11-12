«Вот эти все люди – суки». Зеленского и его друзей обвинили в краже миллиардов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение украли миллиарды долларов во время военного конфликта с Россией, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Мало кто это говорит. Но кража миллиардов долларов произошла именно сейчас, когда началась большая война», — написал он.

Нардеп задался вопросом: за что гибли украинские военнослужащие — за «сумки Зеленского» и его друзей, за «возможность воровать на «Энергоатоме», бронежилетах, ракетах и минах»?

«В криминале есть понятие — «ссучился». Вот эти все люди — суки. Их место рядом с парашей»,

— резюмировал Гончаренко. (Здесь нардеп ошибся, в криминальном мире «ссучился» означает, что вор «сотрудничает с администрацией колонии» или шире — с властями. Таких «отступников» и называли в колонии «суками», даже если они уходили на фронт бить фашистов во время Великой Отечественной войны — «Газета.Ru»)

Американское издание Bloomberg считает, что на Украине «можно ожидать новых разоблачений и потрясений», поскольку Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могут быть замешаны в коррупционных скандалах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил: Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают.

«Это очевидно совершенно. Все больше и больше людей это понимают», — отметил он на брифинге.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках операции «Мидас» провели обыски у совладельца компании «Квартал 95», украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого считают ближайшим соратником и «кошельком «Зеленского», у экс-министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». В результате были изъяты сумки с иностранной валютой.

По версии следствия, участники коррупционной схемы в энергетике под руководством Миндича отмыли около $100 млн . НАБУ уже предъявило обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу, который успел выехать из страны, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову — куму Зеленскому.

Силовики также прослушивали квартиру Миндича, в которой проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. Часть записей уже обнародована, на них присутствуют голоса Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Двум последним избирают меру пресечения.

«Надеются на удачу Зеленского»

Тем временем офис Зеленского предпринимает попытки заблокировать Telegram-каналы, чтобы они не упоминали о скандале вокруг Миндича, сообщил Гончаренко.

«Настроение на Банковой: паршивое. Они понимают, что опубликовано только 20% записей.

И что их еще много. Что делать? Они не знают. Никакого плана. Они надеются на удачу Зеленского <...> Ситуативная стратегия офиса: заблокировать Telegram-каналы, чтобы они не упоминали о «пленках Миндича», — отметил он.

Нардеп обратил внимание, что в эту же стратегию, в частности, входят поездки украинского лидера в прифронтовые регионы и фотографирование с детьми.

Накануне Зеленский впервые за долгое время не выпустил вечернего обращения. В последний раз обращение было пропущено 22 июля на фоне протестов из-за попыток офиса украинского лидера лишить полномочий НАБУ и САП.

«Рвал документы, выбросил телефон»

Правительство Украины из-за коррупционного скандала приняло решение отстранить экс-министра энергетики страны, министра юстиции Галущенко от исполнения обязанностей, заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале 12 ноября. Чиновник занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Его обязанности пока будет выполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Галущенко «полностью согласился» с решением кабмина о своем отстранении от должности. Он назвал такой шаг «цивилизованным и правильным». Чиновник подчеркнул на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что намерен «защищать себя в юридической плоскости». По мнению Гончаренко, Галущенко в ближайшее время могут предъявить обвинения.

На этом фоне «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) в своем Telegram-канале опубликовал подробности обыска у Миронюка — советника Галущенко.

«Миронюк рвал документы, пытался их скрыть, выбрасывал их в окно. Он также пытался избавиться от мобильного телефона, сбросив его из окна квартиры в окно», — говорится в публикации.

Украинское издание «Страна.ua» предположило, что отстранение Галущенко только «усугубит ситуацию» , несмотря на позицию Зеленского отстраниться от скандала.

«Удар наносится лично по Зеленскому с целью принуждения его к фактическому отказу от контроля над парламентом и правительством или же, в случае его отказа превращаться в «английскую королеву», отстранения действующего президента от власти», — добавило издание.

Умеров под прицелом?

Накануне стало известно, что в деле фигурирует бывший министр обороны Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Его имя назвал прокурор САП на суде по избранию меры пресечения для Миронюка, пишет «Страна.ua».

«На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова»,

— отметил прокурор.

По информации украинских СМИ, от Умерова требовали закупить бронежилеты у конкретного производителя, которые вовремя не привезли, и они оказались некачественными. В итоге секретарю СНБО пришлось публично объясняться.

«На посту министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос по бронежилетам по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен», — отреагировал он в своем Telegram-канале.

Примечательно, что Умеров 11 ноября прибыл в Стамбул, чтобы якобы «разблокировать процесс обмена» военнопленными между Украиной и Россией. Однако исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк выразила сомнение, что Умеров вернется из Турции.

«Ждем результатов обменов в ходе этого визита. Может, Миндича взяли в плен и надо его откуда-то освобождать. Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко», — сыронизировала она в Facebook.

Депутат Гончаренко уже написал в своем Telegram-канале, что Рустем Умеров и Герман Галущенко могут стать следующими, кому предъявят обвинения по громкому делу о коррупции.