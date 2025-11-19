«Не обнадеживаемся». Что известно о новом мирном плане США и России?

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Дональда Трампа совместно с Москвой работает над новым планом по урегулированию конфликта России и Украины. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников. От Белого дома проект якобы курирует спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Источники издания утверждают, что в конце октября Уиткофф обсуждал новый план со спецпредставителем президента России и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, а после — с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами.

В интервью Axios Дмитриев подтверждал, что во время визита в Майами 24–26 октября он плотно общался с Уиткоффом. По словам российского чиновника, для Москвы было важно «взять принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске, и подготовить предложение по урегулированию украинского конфликта, а также по восстановлению российско-американских отношений».

«Скачет, как мячик»: почему Зеленский вспомнил о переговорах с Россией 19 ноября в Турции пройдет ряд встреч для подготовки к возобновлению переговоров... 18 ноября 18:33

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома заявило, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

Кроме того, источники Politico и The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что 19 ноября делегация из Соединенных Штатов во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом приедет на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.

«Ожидается, что в Киеве делегация США, в состав которой (помимо Дрисколла. — «Газета.Ru») входят генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, обсудит события на поле боя и совместное производство оружия, а также идеи по прекращению конфликта», — пишет WSJ.

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента . После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

«Деликатная миссия»: министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией Министр армии США Дэниел Дрисколл 19 ноября посетит Киев, а затем планирует встретиться... 19 ноября 10:33

«На первый взгляд, решение отправить министра армии Дрисколла в Киев с деликатной миротворческой миссией может показаться необычным. Однако ветеран армии и друг вице-президента Джей Ди Вэнса по юридическому факультету Йельского университета стал заметной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более высокое место», — пишет Politico.

В Кремле встречу министра армии США с российской стороной после посещения Киева не подтвердили.

«Насколько мне известно, каких-либо планов на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что за новый план?

Новый совместный план России и США, по данным Axios, состоит из 28 пунктов, сгруппированных в четыре блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Соединенных Штатов с Россией и Украиной .

«План вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе. Однако пока не ясно, как в документе отражены такие вопросы, как контроль территорий, где российские войска продвигаются вперед», — отмечается в материале Axios.

В представленном плане стоит обратить внимание на то, что он касается не только Украины, но и затрагивает вопросы безопасности в Европе, а также гарантии безопасности как для Украины, так и для России. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Видимо, в этом и заключается посыл США о том, что в Вашингтоне услышали Россию, то есть они согласились на обширное многоплановое соглашение, а не только стремятся обсуждать узкие вопросы о прекращении огня. По крайней мере, попытка предпринимается, увенчается ли она успехом, как всегда, зависит от множества переменных», — сказала политолог.

Она не исключила, что в соглашение могут быть вшиты договоренности о стратегических наступательных вооружениях и иные вопросы, волнующие США и Россию.

«Не принесли особых результатов». В Киеве заявили о приостановке переговоров с Москвой Мирные переговоры между Москвой и Киевом приостановлены, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Он... 12 ноября 22:51

«В целом идея урегулировать кризис на Украине по аналогии с соглашением по Газе, может, и не лишена смысла. Однако и тут есть слабый момент — никто до сих пор не знает, как перейти ко второму этапу урегулирования в Газе с созданием временной администрации. В случае же с Украиной проблем будет возникать еще больше», — заключила Гафарова.

Что говорят в Москве?

В Кремле не стали комментировать данные западных СМИ о «тайном плане» США и России по завершению конфликта.

«Были обсуждения в Анкоридже. И в дополнение Анкориджа новаций нет», — сказал Песков.

close Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске, США, 2025 год Julia Demaree Nikhinson/AP

Не подтвердил разработку нового мирного плана и председатель Комитета Госдумы по международным делам руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Если американская сторона реально и результативно сможет оказать содействие в процессе мирного урегулирования на Украине, то это можно будет только приветствовать. Однако пока никаких подтвержденных данных о новых планах нет. Есть понимание и «дух Анкориджа». Из этого пока и исходим», — сказал политик «Газете.Ru».

В Госдуме не исключили, что Штаты специально запустили «информационный вброс» о том, что «разработка мирного плана в самом разгаре, даже организуются какие-то встречи». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что с момента переговоров и встречи Путина и Трампа ничего существенно не изменилось и, скорее всего, «новый план, это все тот же старый план, но измененный».

«Я бы назвала все происходящее политическими качелями. Несколько дней назад в Штатах обсуждали законопроект, касающийся введения санкций против стран, которые помогают России. На этом фоне многие страны-партнеры России встрепенулись, потому что им не нравится, что опять организуется какая-то конфронтация, которая бизнес-кругам особо не нужна. Тут же быстренько американцы решили увести в сторону это обсуждение другими новостями», — пояснила депутат.

По мнению Журовой, задача России на данном этапе — «наблюдать за происходящим».

«Россия понимает, чего хочет, и Штаты тоже понимают, чего хотят в Москве. Мы просто ждем и не обнадеживаемся», — заключила Журова.

«Перебить негатив»

В экспертном сообществе есть и те, кто не считает опубликованную Axios информацию информационным вбросом. Политолог Анастасия Гафарова в комментарии для «Газеты.Ru» отметила, что по всем признакам идет активизация переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон.

«Для Трампа, безусловно, важно выйти на соглашение по Украине как можно скорее, пока ситуация на фронте не деградировала для Киева окончательно. Кроме того, Трампу важно перебить весь негатив во внутренней политике, в первую очередь, «дело Эпштейна», — пояснила политолог.

Она напомнила, что после успеха по Газе Трамп хотел как можно быстрее договориться с Россией по аналогии с этим соглашением, тогда же была спешная попытка организовать встречу в Будапеште.

«Сейчас, видимо, была произведена работа по синхронизации и прояснению позиций. Следующим этапом американская сторона должна продавить свою позицию на переговорах с украинским руководством — отсюда вся суета в Турции под вывеской переговоров об обмене военнопленными. И тем не менее уже сейчас видно, что диалог американской и украинской стороны идет сложно», — заключила Гафарова.

В России также считают, что любым попыткам разработать новый мирный план будут мешать «недоброжелатели». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

«Если подробности о разработке мирного плана начали просачиваться в СМИ, то, скорее всего, работа по созданию подобного плана действительно ведется, и администрация Трампа начинает делиться этой информацией с европейцами. Другое дело, что у данного плана, очевидно, тут же обнаружится большое количество недоброжелателей», — сказал политолог.

Среди них, по мнению Дудакова, представители украинского лобби и европейских ястребов.

«Я уверен, что украинские лоббисты и европейские ястребы будут пытаться всячески срывать имплементацию любого плана, который может быть представлен американской и российской сторонами. Первым не выгодно заканчивать конфликт, потому что потом проблемы начнутся уже у них с личной безопасностью и с безопасностью активов, а вторые привыкли находиться в ситуации противостояния с Россией, так как это легко оправдывает все внутренние провалы», — пояснил Дудаков.