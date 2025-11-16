«Гарантий нет». Во Франции переживают, что Украина не вернет кредит в €140 млрд

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина не сможет вернуть беспроцентный кредит в размере €140 млрд, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов России. В Париже выразили надежду, что партнеры «разделят с ними финансовый риск». При этом консенсуса по российским активам в ЕС по-прежнему нет.

Украина может никогда не вернуть кредит в размере €140 млрд , который страны Евросоюза намерены обеспечить за счет замороженных российских активов, признал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«У нас есть определенные условия по этому кредиту. Важно, чтобы партнеры по Группе семи разделили с нами финансовый риск, поскольку нет гарантии, что этот кредит будет возвращен», – сказал Барро в интервью France Info.

Он подчеркнул, что заем не должен привести к изъятию активов России.

«Это может стать причиной юридических сложностей», — добавил Барро.

Глава французского МИД также подчеркнул, что на Украине по-прежнему довольно высокий уровень коррупции, и стране нужно быть «бескомпромиссной» в борьбе с ней, если она намерена стать частью Евросоюза.

«И чтобы рассчитывать на долгосрочную поддержку ЕС и продолжать путь к вступлению в него, нужно быть бескомпромиссным», — сказал Барро.

ЕС не потерпит распространения коррупционных практик внутри объединения, заключил он.

Кредит на оружие

В свою очередь, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе российских активов для закупок европейского оружия.

«Европейские фонды (план по выделению кредитов на €150 млрд на оборону, объявленный Еврокомиссией. – «Газета.Ru») или, например, использование замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и европейских вооружений», — сказал Аддад в эфире телеканала LCI.

Он отметил, что в Евросоюзе по-прежнему нет консенсуса по вопросу использования российских активов . Франция при этом выступает за то, чтобы при любом сценарии было соблюдено международное право, указал он.

ЕК ищет варианты

Еврокомиссия сейчас изучает разные варианты обеспечения финансирования Украины на два предстоящих года, сообщили в пресс-службе ЕК.

«Как ранее заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, мы сейчас тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами, обсуждая варианты выполнения этого обязательства (финансирования Украины). Сейчас обсуждается, как это сделать, и существует три варианта», — говорится в комментарии.

Помимо кредита под активы России, Еврокомиссия также рассматривает возможность предоставить общеевропейский кредит под бюджет ЕС, а также обязательства отдельных стран.

При этом в ЕК не уточнили, привлекают ли бельгийский депозитарий Euroclear к обсуждению своих планов.

15 ноября глава Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать решения ЕК и Совета Евросоюза о конфискации активов России.

«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — подчеркнула она.

По словам Урбен, если европейские институты власти захотят принудить депозитарий к такому шагу, Euroclear может обратиться в суд. Конфискация, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро, заключила глава депозитария.

Вместе с тем, на этой неделе стало известно, что ЕК готовит альтернативный план взамен конфискации замороженных активов России для финансирования Украины в ближайшие два года из-за позиции Бельгии. Речь идет о совместных кредитах государств ЕС или двусторонних займах.