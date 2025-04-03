Китай готовит контрмеры против пошлин США

Китай заявляет о решительном противодействии пошлинам США, а также готовит контрмеры для защиты своих экономических интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкоммерции КНР.

В ведомстве уточнили, что Пекин обратил внимание на заявления о введении взаимных пошлин со стороны США. Президент Дональд Трамп ранее объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС и 34% на товары из Китая, что, по его словам, должно укрепить экономическую независимость США.

2 апреля агентство Bloomberg сообщило, что китайские власти приостановили инвестиции местных компаний в экономику США в ответ на американские пошлины.

Ранее в США назвали победителя в глобальной торговой войне, устроенной Трампом.