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Премьер Канады заявил о готовности ввести ответные тарифы против США

Карни: Канада введет ответные пошлины на новые тарифы США
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Global Look Press

Канада введет ответные пошлины на новые тарифы, о которых объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами канадского премьер-министра Марка Карни, сообщает ТАСС.

Глава правительства заявил, что Канада будет бороться с новыми тарифами США с помощью контрмер. Она собирается защитить своих рабочих и построить самую сильную экономику среди всех стран «Большой семерки».

Карни отметил, что в Вашингтоне дали понять о возможном введении в отношении Канады и других тарифов, которые затронут такие стратегические секторы экономики, как фармацевтическая промышленность, лесоматериалы и полупроводники.

2 апреля Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех стран ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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