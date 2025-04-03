Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал размер пошлин на товары из ЕС и Китая

Трамп: США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, 34% — на товары из Китая
close
Kevin Lamarque/Reuters

США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.

Аналогичные меры также затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

1 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на торговые пошлины со стороны Соединенных Штатов. В то же время она указала, что Брюссель надеется найти выход из ситуации путем переговоров, но будет защищать собственные интересы. Евросоюз не хочет отвечать на действия США, но при необходимости это сделает, подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-е пошлины против России.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами