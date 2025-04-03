Трамп назвал размер пошлин на товары из ЕС и Китая

Трамп: США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, 34% — на товары из Китая

США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.

Аналогичные меры также затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

1 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на торговые пошлины со стороны Соединенных Штатов. В то же время она указала, что Брюссель надеется найти выход из ситуации путем переговоров, но будет защищать собственные интересы. Евросоюз не хочет отвечать на действия США, но при необходимости это сделает, подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-е пошлины против России.