Рейтинг одобрения Трампа снизился до рекордных показателей

Reuters: уровень поддержки Трампа упал до антирекорда в 43% со дня инаугурации

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до антирекорда в 43%, впервые со дня инаугурации 20 января. Опрос провели агентство Reuters и компания Ipsos.

Уровень поддержки Трампа в январе после инаугурации составлял 47%.

По результатам последнего опроса респонденты негативно оценили деятельность главы Белого дома в управлении экономикой США, а также в борьбе с высокой стоимостью жизни.

52% опрошенных считают, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и запчасти к ним нанесет ущерб их близким.

Накануне сообщалось, что американский сенатор-демократ Кори Букер поставил рекорд по длительности выступления в сенате США — его речь продолжалась более 24 часов. Выступление Букера стало широкой критикой повестки дня Трампа, призванной задержать работу Сената и привлечь внимание к тому, что делают демократы, чтобы оспорить политику президента.

1 апреля лидеры Демократической партии США подали иск в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), в котором просят заблокировать указ президента страны Дональда Трампа, связанный с выборами.

Ранее политолог заявил о крахе американской демократии из-за Трампа.