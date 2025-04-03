Глава Еврокомиссии не стала объявлять ответ на введенные США пошлины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не объявила конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США Дональдом Трампом об отмене тарифов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз готов действовать, Брюссель близок к завершению подготовки первого пакета ответных мер. ЕС готов их применить, если переговоры провалятся, отметила глава ЕК.

Она также выразила глубокое сожаление о решении Трампа о введении пошлин. По ее словам, от действий Вашингтона мировая экономика будет «тяжело страдать», а последствия будут катастрофическими для всех стран мира.

2 апреля Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Кроме того, аналогичные меры затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Республики Корея (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%.

Ранее Минфин США предостерег от контрмер на американские пошлины.