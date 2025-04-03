Россия не попала под новые пошлины США

России нет в списке в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, но Россия в этот список не вошла. Об этом сообщается в материалах, которые опубликовал Белый дом в соцсети X.

Ограничения затронут государства, которые, как утверждается, применяли протекционистские меры против американской продукции. В список попали и бывшие республики СССР.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими государствами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для ряда стран постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%. Пошлины на товары из Европейского союза составят 20%, а на китайскую продукцию — 34%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые меры приняты по принципу взаимности. По его словам, Вашингтон будет применять к другим странам те же условия, что они вводят в отношении США.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.