Трамп наложил пошлины на пингвинов

Президент США Дональд Трамп наложил пошлины на австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана, где обитают пингвины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что на эти острова были наложены 10-процентные пошлины. На Херд и Макдональд расположены огромные популяции пингвинов, ластоногих и морских птиц.

До этого Трамп заявил, что новые меры приняты по принципу взаимности. По его словам, Вашингтон будет применять к другим странам те же условия, что они вводят в отношении США.

Отмечается, что США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, но Россия в этот список не вошла.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими государствами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для ряда стран постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%. Пошлины на товары из Европейского союза составят 20%, а на китайскую продукцию — 34%.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.