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В Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку»

Сенатор Пушков: Трамп пытается создать «гипер-Америку», однако может не сдюжить
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Jose Luis Magana/AP

Президент США Дональд Трамп пытается создать «гипер-Америку», вводя пошлины против товаров из других стран и угрожая бомбардировками Ирану, однако таким образом формируется слишком много «рингов», где придется вести борьбу. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он назвал политику США «эгоистичным гегемонизмом» Дональда Трампа.

«Трамп пытается создать Гипер-Америку. Но уж больно много рингов, на которых ему придется одновременно вести борьбу. Можно не сдюжить», — предупредил Пушков.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

Ранее Подоляк заявил, что США не подпишут соглашение об ископаемых с Россией.

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