Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

В США вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, угрожающего национальной безопасности. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — сказал он.

По словам Трампа, в торговых отношениях США с другими странами «нет взаимности». Кроме того, эти отношения «стали крайне несбалансированными, особенно в последние годы», добавил глава Белого дома.

2 апреля Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Кроме того, аналогичные меры затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Республики Корея (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%.

Всего США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, но Россия и Белоруссия в этот список не вошли. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими государствами на импорт из США.

До этого Трамп заявил, что США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга. По его словам, «теперь наша очередь процветать». Глава Белого дома считает, что благодаря предпринятым действиям «Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде.

Ранее Минфин США предостерег от контрмер на американские пошлины.