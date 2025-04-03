Минфин США предостерег от контрмер на американские пошлины

Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия отсутствуют в списке стран, по отношению к которым были введены пошлины, из-за того, что США не ведут с ними торговли.

До этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава введет ответные пошлины на новые тарифы, о которых объявил американский президент США Дональд Трамп.

Карни отметил, что в Вашингтоне дали понять о возможном введении в отношении Канады и других тарифов, которые затронут такие стратегические секторы экономики, как фармацевтическая промышленность, лесоматериалы и полупроводники.

2 апреля Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех стран ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.