Премьер Польши выступил с дерзким призывом после решения Трампа

Премьер Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X призвал ЕС адекватно ответить на американские пошлины.

«Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины», — подчеркнул Туск.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не стала объявлять конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США Дональдом Трампом об отмене тарифов.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз готов действовать, Брюссель близок к завершению подготовки первого пакета ответных мер. ЕС готов их применить, если переговоры провалятся, отметила глава ЕК.

2 апреля Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Кроме того, аналогичные меры затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Республики Корея (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%.

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-ные пошлины против России.