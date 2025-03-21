Крым — развивать, санкции — снять. Херш рассказал, как Трамп хочет работать с Россией

Журналист Херш: Трамп хочет снять санкции с России и развивать туризм в Крыму

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены антироссийских санкций, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Его источники сообщили, что американский лидер заинтересован в сотрудничестве с Россией, а также в развитии Крыма как международного курорта. Ранее издание Semafor сообщало, что США могут призвать ООН признать полуостров российским. Что еще известно о «планах» Трампа — в материале «Газеты.Ru».

США решили дружить с Россией?

Источники американского журналиста Сеймура Херша сообщили, что президент США заинтересован в нормализации отношений с Россией и выгодном сотрудничестве. В этой связи Дональд Трамп рассматривает возможность отмены антироссийских ограничений .

«Мне сообщил чиновник, что главным стремлением Трампа было снятие текущих экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы превратить Крым в крупный международный курорт», — написал Сеймур Херш на платформе Substack.

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По его словам, частью этого плана может стать и Донбасс.

Ранее источники издания Semafor сообщили, что администрация президента Трампа всерьез изучает возможность признания Крыма российским регионом в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине.

Собеседники издания уточнили, что в Белом доме допускают обращение к ООН с просьбой «сделать то же самое». Журналисты обратили внимание, что пока ни одно из решений в США не приняли, однако обсуждение этих вопросов продолжается.

Дональд Трамп демонстрирует «здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, признание российского статуса Крыма стало бы логическим продолжением политики президента США. Парламентарий добавил, что американский лидер мог бы также признать присоединение к России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Что говорил Трамп о санкциях и Крыме

Новоизбранный президент США во время своего первого срока не исключал возможности признания российского статуса Крыма. В 2018 году Дональда Трампа спрашивали, признают ли Штаты возвращение полуострова в состав России.

«Посмотрим», — ответил тогда американский лидер.

Тогдашний госсекретарь Майк Помпео подчеркивал, что Трамп рассматривает возможность возвращения России в международное сообщество как «неизбежное». По его словам, от РФ могут потребоваться «уступки», однако речи о «возвращении» Крыма Украине не было. Помпео тогда добавил, что Трамп по-прежнему считает незаконным «присоединение Крыма в 2014 году», поэтому Россию отстранили от G7.

Уже после избрания на второй срок президент Трамп заявил, что США допускают возможность отмены антироссийских санкций в будущем . В настоящее время таких договоренностей нет, отметил глава Белого дома.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — объяснил республиканец.

Позиция России

Восемнадцатого марта президенты России и США провели телефонный разговор. Главы государств не обсуждали территориальные вопросы, связанные с Крымом и новыми российскими регионами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин год назад назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть», — подчеркнул глава государства.

На недавнем съезде РСПП Путин заявил, что против России ввели 28 595 санкций. Президент добавил, что Запад не собирается создавать «какую-то видимость приличия» и законности ограничительных мер.

«Экономика России демонстрирует уверенный рост. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и настаиваем на их отмене, так как они не имеют оснований», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал не забегать вперед и не обсуждать отдельные вопросы до начала переговоров с США.