В ГД назвали логичным продолжением позиции Трампа признание Крыма российским

Если избранный президент США Дональд Трамп признает Крым российским, то это станет логичным развитием его позиции, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — высказал мнение парламентарий.

Он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, будет пытаться продлить конфликт, так как мир ему не нужен.

12 января советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент Штатов понимает и признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, включая Крым.

По его мнению, в настоящее время это признает весь мир, поэтому пришла пора «двигаться вперед», чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.

Ранее стало известно, когда может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.