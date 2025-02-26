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Трамп допустил отмену санкций против России

Трамп: возможность снятия санкций с России будет рассмотрена в будущем
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Elizabeth Frantz/Reuters

США рассматривают возможность снятия санкций с России в будущем, однако в настоящее время нет соответствующих договоренностей. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал лидер Соединенных Штатов в ответ на вопрос о том, рассматривается ли возможность отмены антироссийских рестрикций.

21 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса.

В этом месяце государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его страна сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.

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