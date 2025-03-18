Тысячи санкций и охлаждение экономики: о чем Путин поговорил с бизнесменами

Путин заявил, что против физлиц и компаний из России ввели 28,5 тысячи санкций

Президент России Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем обращении глава государства затронул вопросы санкций, замедления экономики, а также возвращение в страну западных компаний. Какие еще темы поднял Путин на встрече с бизнесменами — в материале «Газеты.Ru».

«Запад штампует санкции»

Центральной темой выступления Путина на съезде РСПП стали антироссийские санкции , введенные странами Запада за последние несколько лет. Президент отметил, что Запад очевидно не собирается создавать «какую-то видимость приличия» и законности своих ограничительных мер, и «штампует» новые санкционные пакеты один за другим, подчеркнул Путин.

«Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы [санкций] потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что против России введено больше ограничительных мер, чем против всех остальных государств в мире.

«Минфин посчитал, и я уверенно могу вам сказать, уверенно: 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — сказал президент.

По его словам, такое количество ограничительных мер «кратно выше», чем против всех остальных стран в мире. Несмотря на это, отметил Путин, российский бизнес научился работать в условиях санкций Запада.

«Адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать», — сказал президент.

Он указал, что российские предприниматели не должны воспринимать эти санкции как временное явление.

«Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества.

«Нет укромных юрисдикций»

В своем выступлении президент подчеркнул, что только страны с полноценным суверенитетом могут развиваться в подобных условиях. Путин пояснил, что большинство стран Европы утратили свой суверенитет, из-за чего столкнулись с серьезными проблемами в экономике.

Западные юрисдикции, в которых многие предпочитали хранить свои активы, стали небезопасны, добавил Путин.

«Как было прежде, уже не будет»: Путин поговорил с предпринимателями перед звонком Трампу Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и... 18 марта 17:05

Он сказал, что «и раньше эти механизмы работали со скрипом», имея в виду западные финансово-политические институты, а сейчас «вовсе покровы, что называется, спали». По его словам, никаких «укромных» юрисдикций для ведения бизнеса более не осталось.

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Не довести экономику до «криокамеры»

По словам Владимира Путина, охлаждение российской экономики неизбежно.

«Здесь, конечно же, надо действовать очень аккуратно. То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», — сказал он.

По словам Путина, требуется сдержать сильное сокращение темпов роста экономики России, при этом предотвратить рост инфляции и безработицы.

«Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса не только крупного, который объединяет РСПП, но и малого, и среднего», — подчеркнул президент.

Для ряда западных компаний «поезд ушел»

Другой центральной темой на съезде РСПП стало потенциальное возвращение в Россию западных компаний, ушедших с рынка в 2022 году.

Путин поручил правительству следить за сделками по возвращению компаний, обращая внимание на организации, которые покинули Россию «хлопая дверью».

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — сказал президент.

Рыночная ситуация в стране уже другая, подчеркнул российский лидер. Поэтому каждая подобная сделка требует отдельного и тщательного рассмотрения, заметил Путин. По его словам, власти РФ вынуждены были ввести в ряде иностранных компаний рыночное управление, так как они фактически бросили свои операции.

«Понимаю, что некоторые западные собственники были напуганы, не нашли сил перечить своим политическим властям. Именно этим объясняется их поведение. Но на случай, когда ветер поменялся, они все же оставили для себя лазейку. Сохранили право выкупить бизнес обратно, предусмотрели опцион», — объяснил Путин.

По словам президента, при возвращении этих компаний в России в приоритете будут интересы отечественных организаций, которые заняли освободившиеся ниши на внутреннем рынке. Российские контрагенты и франчайзи, взявшие на себя управление брошенными западными бизнесами, уже успели сделать свои вложения и наладить производство, пояснил Путин. По его словам, правительство РФ не имеет право подорвать их планы, и свести все усилия и инвестиции к нулю.

Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел», заметил глава государства.

«Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», — заключил Путин.