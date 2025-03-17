СМИ: администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма регионом России

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма регионом России в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на информированные источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России», — говорится в публикации.

Кроме того, представители главы Белого дома обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой «сделать то же самое».

Издание обратило внимание на то, что ни одно решение пока не принято. Рассматриваемый вариант является одним из возможных шагов на пути к завершению конфликта на Украине, добавил Semafor.

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.