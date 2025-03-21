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Журналист Херш утверждает, что Трамп интересуется развитием Крыма

Херш: Трамп интересуется превращением Крыма в крупный международный курорт
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта. Об этом на сайте Substack утверждает американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник.

В публикации отмечается, что снятие действующих экономических санкций с России и формирование партнерства с президентом РФ Владимиром Путиным направлено на превращение Трампом Крыма в международный курорт.

Херш утверждает, что подобное может произойти и с Донбассом.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп поручил своей команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине.

В рамках брифинга Левитт также сообщила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разделили мнение о необходимости улучшения отношений между странами. По ее словам, американский и российский лидеры также согласились во мнении, что конфликт на Украине должен закончиться «долгосрочным миром».

Ранее в Белом доме заявили о намерении Трампа получить контроль над энергообъектами Украины.

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