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Песков заявил, что Путин и Трамп не поднимали тему признания Крыма российским

Песков: Путин и Трамп не обсуждали территориальные вопросы
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Shutterstock

Во время телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали территориальные вопросы, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, вчера эта тема не поднималась», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что следующий раунд переговоров Путина и Трампа будет иметь более насыщенную повестку и затронет в том числе территориальный вопрос.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. Он подчеркнул, что позиция Киева по этому вопросу остается неизменной: Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью РФ.

16 марта заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец призвал Зеленского не спекулировать на вопросе территориальных уступок. Он напомнил украинскому лидеру, что окончательное решение по территориям, на которые до сих пор претендует Киев, было принято на референдумах в 2014 и 2022 годах.

Чегринец также выразил уверенность, что часть регионов Украины, которые сейчас подконтрольны киевскому режиму, тоже хотят стать частью России.

Ранее в США допустили отказ Украины от части территорий.

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