Трамп ответил на вопрос о Крыме

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о том, может ли Вашингтон признать полуостров Крым принадлежащим России, передает РИА «Новости».

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«Посмотрим», — так ответил на данный вопрос глава Белого дома.

Двумя днями ранее руководитель госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное», и «уступки» могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине.

Госсекретарь не смог сказать, какие именно «уступки» ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия «незаконно присоединила Крым в 2014 году», что привело к ее отстранению от G7.

В начале нынешней недели представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным снизит уровень напряженности в отношениях двух стран. Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Информацию об этом подтвердили Кремль и Белый дом, передает ФАН.

В пятницу 8 июня в канадской провинции Квебек на ужине с министрами иностранных дел стран «Большой семерки» в ходе саммита G7 американский лидер заявил, что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски.

Об этом сообщал портал BuzzFeed News со ссылкой на двух дипломатических источников.

По информации портала, источники передали эти слова главы Белого дома на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить по этому вопросу. Днем позднее глава Белого дома ответил на вопрос о том, должен ли Крым быть признан российским, одновременно раскритиковав своего предшественника, передает НСН.

«Вы должны спросить президента [Барака] Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым. Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение», — сказал американский лидер.

В Кремле, впрочем, не придали этому заявлению значения.

«Вы знаете, такое количество лживых новостей, или «fake news», что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что Крым «потерял» киевский режим.

«Трамп неправ: Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым — русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — отметил сенатор.

Трамп во время предвыборной президентской кампании в 2016 году заявлял, что «собирается рассмотреть» вопрос Крыма на переговорах с Россией.

По данным «Газеты.Ru», в кругах, близких к Белому дому, существует мнение, что Вашингтон в определенном смысле может «закрыть глаза» на Крым, не признавая при этом его сегодняшний статус.

Прежняя администрация США не признавала референдум, в результате которого Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов Федерации. Украинские политики и представители крыла «ястребов» в составе американского сената в 2016 году опасались, что Трамп в рамках своей цели по улучшению отношений с Россией может пересмотреть позицию США по данному вопросу.

Ранее о том, что у Вашингтона и Москвы может сложиться свой «крымский консенсус», рассказывал «Газете.Ru» управляющий директор группы Kissinger Associates Inc, в прошлом — высокопоставленный сотрудник администрации президента Джорджа Буша-младшего — Том Грэм.

По словам эксперта, это станет возможным тогда, когда обе стороны поймут, что «российско-американские отношения» значат больше, чем проблема Крыма. Аналитик пояснял, что Россия должна проявить «креативность» в этом вопросе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого подавляющая часть голосовавших высказалась за то, чтобы полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.