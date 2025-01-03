«Наконец-то появился»: как Байден отреагировал на теракт в Новом Орлеане и взрыв в Лас-Вегасе?

Байден начал первое выступление после теракта в Новом Орлеане с шутки про себя

Действующий президент США Джо Байден выступил с публичным заявлением, прокомментировав трагические события в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Начав свою речь с шутки, он подтвердил, что уже провел совещание с ключевыми представителями правительства. Байден выразил соболезнования семьям жертв и подчеркнул, что расследование продолжится.

Действующий президент США Джо Байден выступил с первым публичным заявлением после трагических событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Трансляцию выступления вел Белый дом.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — отметил Байден в начале своей речи, вызвав смех среди присутствующих.

После этого Байден сообщил, что уже провел заседание с представителями оборонного и разведывательного аппарата США в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждались детали теракта в Новом Орлеане и инцидента в Лас-Вегасе.

Теракт в Новом Орлеане

В ночь на 1 января в Новом Орлеане произошел теракт. Около 3:15 по местному времени на пересечении улиц Бурбон и Канал-стрит водитель пикапа Ford F-150 Lightning на высокой скорости въехал в толпу празднующих. После этого он вышел из автомобиля и открыл стрельбу из винтовки AR, ранив двух полицейских. Сотрудники правоохранительных органов ответили огнем, ликвидировав нападавшего на месте.

В результате атаки погибли 15 человек, включая самого нападавшего. Около 45 человек получили ранения. ФБР квалифицировало инцидент как теракт. Подозреваемым оказался 42-летний гражданин США Шамсуд-Дин Джаббар, уроженец Техаса, ранее служивший в армии США. В его автомобиле был обнаружен флаг террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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Следователи установили, что Джаббар действовал в одиночку и не имел сообщников. ФБР также заявило, что не обнаружило связи между этим терактом и взрывом электропикапа Tesla Cybertruck, произошедшим в тот же день в Лас-Вегасе.

Взрыв в Лас-Вегасе

В ту же ночь около 8:39 утра по местному времени у главного входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, 37-летний Мэтью Ливельсбергер из Колорадо-Спрингс. Семь человек получили ранения.

Следствие установило, что Ливельсбергер арендовал автомобиль в Колорадо через приложение Turo и оснастил его пиротехническими материалами, газовыми баллонами и топливом для кемпинга. Перед взрывом он припарковал машину у входа в отель, после чего автомобиль загорелся и взорвался. Медицинская экспертиза показала, что Ливельсбергер получил смертельное ранение в голову до взрыва, предположительно совершив самоубийство.

ФБР сообщало, что рассматривает инцидент как возможный теракт, однако к настоящему времени служба не обнаружила связи между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане, который произошел за несколько часов до этого.

Первая реакция Белого дома

После событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе президент Джо Байден провел совещание с ключевыми членами администрации, включая вице-президента Камалу Харрис, министра обороны Ллойда Остина и генерального прокурора Меррика Гарланда. На встрече обсуждались меры по расследованию инцидентов и обеспечению безопасности граждан. Президент поручил команде продолжать выделять все необходимые ресурсы для скорейшего завершения расследований.

В своем обращении к нации Байден выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он отметил, что несмотря на ужасное нападение, город «продолжит жить и процветать». После теракта в Новом Орлеане власти усилили меры безопасности в крупных городах. ФБР заявило, что продолжает расследование.