Во взорвавшемся в Лас-Вегасе электропикапе нашли канистры с бензином

Шериф: во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли канистры с бензином

Полицейские Лас-Вегаса обнаружили канистры с бензином и пиротехнику в электрическом пикапе Cybertruck, взорвавшемся у отеля Trump International Hotel. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию шерифа Кевина Макмэхилла сообщает ТАСС.

Шериф отметил, что в задней части автомобиля были найдены канистры с бензином, с топливом и значительные заряды пиротехники.

По словам Макмэхилла, конструкция Cybertruck позволила значительно снизить ущерб. Шериф подчеркнул, что взрыв был направлен вверх.

Макмэхилл рассказал, что пикап был арендован в Колорадо. Полиция смогла отследить прибытие его в Неваду при помощи заправочных станций Tesla.

2 января президент США Джо Байден в ходе телеобращения заявил, что спецслужбы выясняют, есть ли связь между взрывом электрического пикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане.

Ранее Маск назвал причину взрыва электромобиля Tesla у башни Трампа.