Байден начал свое первое публичное выступление после теракта в США с шутки

Байден пошутил в первом публичном выступлении после теракта в США

Президент США Джо Байден пошутил в своем первом публичном выступлении в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва электрического пикапа Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Видеотрансляция велась на сайте Белого дома.

«Вы аплодируете, потому что я, наконец-то, появился», — обратился Байден к собравшимся.

После слов главы государства участники мероприятия рассмеялись. Затем Байден сообщил, что совещание оборонного и разведывательного аппарата США в связи с атаками в Новом Орлеане и Лас-Вегасе заняло «много времени».

Незадолго до этого сообщалось, что на совещании Байден поручил продолжать «выделять все ресурсы» для оперативного завершения расследования.

Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта. Преступником оказался 37-летний американец Мэттью Ливельсбергер. Он был действующим военным, служившим на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.