Возле башни Трампа взорвался электромобиль Tesla

Появилось видео с горящим электромобилем Tesla рядом с башней Трампа

Рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

«Мой друг, который делал фейерверк-шоу Grucci в Лас-Вегасе, только что написал мне, что у Trump Tower в Вегасе произошел огромный взрыв», — цитируют журналисты одного из пользователей соцсети X.

Также появилось видео с места событий: на кадрах можно увидеть горящий Cybertruck. Что стало причиной взрыва и последующего возгорания — в данный момент выясняется.

В ночь на 1 января в подмосковном городе Красногорск на трассе загорелся автомобиль, набитый фейерверками. Как сообщил Telegram-канал Mash, инцидент произошел на Волоколамском шоссе около двух часов. Машина сгорела дотла. После случившегося движение в сторону области было перекрыто.

Житель Красногорска Максим рассказал «Газете.Ru», что фейерверк из загоревшегося автомобиля гремел около десяти минут.

Ранее сообщалось, что в Буграх под Санкт-Петербургом в подземном паркинге взорвался автомобиль.