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ФБР: исполнитель теракта в Новом Орлеане действовал в одиночку

ФБР не нашло связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе
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ABC Affiliate WGNO/Handout via Reuters

ФБР (Федеральное бюро расследований) выяснило, что организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане действовал в одиночку, передает CNN.

По данным ведомства, мужчина примкнул к ИГ (организация запрещена в России) летом прошлого года.

«На данный момент нет никакой конкретной связи между терактом в Новом Орлеане и терактом в Лас-Вегасе», — заявил на пресс-конференции заместитель помощника директора бюро.

В Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы. Полицейские уверены, что ДТП произошло намеренно. В новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии.

Ранее сообщалось, что взрыв в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны.

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Наезд на толпу в Новом Орлеане
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