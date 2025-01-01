Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15

Число погибших при теракте в Новом Орлеане увеличилось до 15

Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей, праздновавших Новый год в Новом Орлеане в США, возросло до 15. Об этом пишет ABC News.

По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, он был ветераном американской армии.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство.

Отмечается, что в новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии. Представитель полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что наезд был совершен намеренно, и подозреваемый «пытался сбить как можно больше людей».

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине.

Ранее в посольстве РФ ответили, были ли россияне среди жертв теракта в США.