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Установлена личность водителя Tesla Cybertruck, взорвавшегося около отеля Трампа

SHOT: подорвавшим Cybertruck у отеля в Вегасе оказался уроженец Колорадо-Спрингс
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Alcides Antunes/via Reuters

Установлена личность человека, который подорвал электрический пикап Tesla Cybertruck около отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс, предварительно, находился в автомобиле в момент взрыва около гостиницы. Так же, как и Шамсуддин Джаббар, устроивший теракт в Новом Орлеане, Ливельсбергер служил в американской армии. В аккаунте последнего в социальных сетях написано, что он менеджер по разведке с опытом работы в спецподразделениях.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Телеканал NBC News сообщил, что в результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

Полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику в электропикапе.

Президент США Джо Байден поручил оказать всю необходимую помощь в расследовании происшествия.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.

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