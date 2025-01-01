Полиция ликвидировала водителя, который совершил наезд на толпу в США

Водитель автомобиля, который задавил 10 человек в американском городе Новый Орлеан, был застрелен полицейскими. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Он был застрелен полицией, когда вышел из своего автомобиля с автоматом», - говорится в сообщении.

Как рассказали телеканалу свидетели, рано утром в 3:15 грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Позже на место прибыли еще наряды полиции, а также скорая помощь. В настоящее время улица Бурбон-стрит перекрыта. Пострадавшие размещены в пяти больницах города.

Отмечается, что инцидент произошел за несколько часов до начала футбольного матча, который должен пройти на городском крытом стадионе Caesars Superdome, и на котором, как ожидается, будут присутствовать тысячи людей.

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл заявила на пресс-конференции в среду, 1 января, что нападение было террористическим актом.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивают за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее сообщалось, что полицейские дважды общались с мужчиной, устроившим наезд на ярмарке в Магдебурге.