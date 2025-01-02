Подорвавший Cybertruck в Лас-Вегасе мужчина покончил с собой до взрыва

AP: подозреваемый в подрыве Cybertruck в Вегасе покончил с собой до взрыва

Американец Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у башни Трампа в Лас-Вегасе, покончил с собой до взрыва. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на шерифа округа Кларк Кевина Макмэхилла.

По словам полицейского, медицинские эксперты выяснили, что Ливельсбергер получил ранение в голову до подрыва авто.

Личность 37-летнего преступника смогли подтвердить по удостоверениям личности и татуировкам. Мужчина был действующим военным, служившим на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Кроме того, на страницах Ливельсбергера в соцсетях нашли его фото в одежде с нацистской украинской символикой.

Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее политолог Эрл Расмуссен допустил связь между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане.