Байден провел совещание из-за событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Байден и Харрис провели совещание из-за атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе с экспертами по вопросам внутренней безопасности провели совещание, в ходе которого обсудили расследование теракта в Новом Орлеане и взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден поручил продолжать «выделять все ресурсы» для оперативного завершения расследования, говорится в сообщении.

Участниками совещания стали, в частности, шеф Пентагона Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта. Преступником оказался 37-летний американец Мэттью Ливельсбергер. Он был действующим военным, служившим на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее политолог Эрл Расмуссен допустил связь между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане.