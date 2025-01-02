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Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа в Лас-Вегасе оказался сержантом спецназа

Fox News: подозреваемый в подрыве Tesla в Лас-Вегасе служил в спецназе США
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Alcides Antunes/via Reuters

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе служил в спецназе армии США, написал корреспондент Fox News Билл Мелагин на своей странице в соцсети X.

«Сержант Мэттью Лайвелсбергер служил в 10-й группе специальных операций в Германии и находился на действительной военной службе», — сообщил Мелагин.

Он добавил, что в момент подрыва Tesla Лайвелсбергер находился в отпуске.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта. По его словам, в транспортном средстве перевозились фейерверки или взрывное устройство.

Ранее СМИ узнали, что подорвавший Tesla в Лас-Вегасе поддерживал Украину.

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