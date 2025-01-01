Автомобиль протаранил толпу людей в США

В США автомобиль врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщает wgno.com. Инцидент произошел в городе Новый Орлеан.

«Машина врезалась в группу людей на Бурбон-стрит. Это произошло около 3:15 ночи на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. О травмах на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении издания.

На место происшествия прибыла полиция. Были вызваны медики. В настоящее время улица Бурбон-стрит перекрыта.

До этого россиянка попала в жесткое ДТП в Таиланде. Семейная пара, Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода, на арендованном мопеде ехала по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер, сбил женщину с транспортного средства и насквозь пробил ей ногу.

Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, но там возникли проблемы со страховкой. Медперсонал начал оказывать помощь, когда муж Светланы собрал необходимую на лечение сумму.

Ранее в Петербурге Geely задавила толпу людей и попала на видео.