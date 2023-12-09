Шольц обвинил Путина в прекращении поставок газа. Медведев назвал канцлера лжецом

Олаф Шольц обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в прекращении поставок газа. По его словам, цены на топливо выросли в 10 раз, а в Европе «недосчитались» 120 млрд куб. м. Дмитрий Медведев обвинил канцлера ФРГ во лжи. В Минэнерго ранее заявляли, что продолжают поставки в Европу через Украину и другие страны, а также по «Турецкому потоку».

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в выросших ценах на энергоносители. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии страны. Видео его речи опубликовала немецкая газета Bild.

По его словам, при нынешней ситуации на мировых рынках за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше.

«Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — подчеркнул Шольц.

По словам немецкого канцлера, Россия перестала поставлять газ в страны Европы, несмотря на то, что газопровод исправен. Он добавил, что из-за этого в Европе недосчитались 120 млрд кубометров топлива. Для исправления ситуации Германии пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы сжиженного природного газа (СПГ).

При этом санкции против Москвы он назвал правильными. По его словам, президент России Владимир Путин не должен ожидать, что Германия «отступит».

«В целом в Европе недосчитались 120 млрд куб. м газа. Это имеет последствия для ценообразования», – сказал канцлер ФРГ.

«Изворачиваются и врут!»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Шольца, обвинив его во лжи.

«Немец врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!» — написал Медведев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ноябре министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что Россия «не закрыла западное направление» поставок газа и считает себя надежным поставщиком. По его словам, российский газ продолжает поступать в Европу транзитом через Украину, а также через центральноевропейские страны и газопровод «Турецкий поток».

Российский газ для Германии

Глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст в ноября заявлял, что Германия нуждается в поставках газа из России для снижения цен на энергию. По словам Эрнста, санкции против России спровоцировали взрывной рост цен на энергоносители, а также снижение объемов производства в энергоемкой отрасли немецкой промышленности.

Эрнст отметил, что антироссийские санкции вредят больше Германии, чем России, экономика которой растет. В связи с этим он призвал Берлин увеличить поставки энергоносителей, в том числе из России, чтобы снизить цены внутри страны.

26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые проходят через Балтийское море, повредили в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока — 2», но ее не используют для импорта в Германию, поскольку страна не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства из-за ситуации на Украине. Москва обвинила в диверсии страны Запада. The Time в мае написала со ссылкой на немецкие правоохранительные органы, что к подрыву «Северных потоков» причастна Украина.

В октябре бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказал мнение, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» подлежат ремонту. Он также выступил за запуск поставки газа по ним после ремонта, поскольку это «было бы разумно с точки зрения цены».

Аналогичное мнение тогда же высказали представители партии «Альтернатива для Германии», призвав федеральное правительство создать условия для ремонта трубопровода «Северный поток» и обеспечить последующий импорт российского природного газа. Там также обвинили канцлера в том, что поставки газа прекратились по инициативе Берлина.