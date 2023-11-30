«Мы точно не знаем»: Зеленский оценил перспективу вступления Украины в НАТО Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

Украина «точно не знает», примут ли ее в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский. При этом глава МИД Кулеба отчитался о превращении ВСУ в «де-факто армию НАТО», но подчеркнул, что Киев не откажется от территорий ради членства в блоке. В альянсе в свою очередь выразили сомнения в способности Украины «изгнать» российскую армию до конца 2024 года и предупредили о «большом запасе ракет» у ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве усомнился в том, что страна когда-либо станет членом Североатлантического альянса. Выступление опубликовано в Telegram-канале главы государства.

«Как оно будет, мы точно не знаем <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО? Или мы не будем в НАТО? Мы хотим», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Украина идет к стандартам альянса, стране нужно сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

Кроме того, на встрече со студентами президент заявил, что Украина не отказывается от намерений «вернуть» утраченные территории, однако подчеркнул, что «ментально» вернуть жителей Донбасса будет сложно, так как в регионе десять лет шли боевые действия.

«Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно», — сказал Зеленский.

«Украина не собирается отступать»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также высказался об интеграции Вооруженных сил Украины в НАТО в ходе встречи с главами МИД стран альянса в Брюсселе.

«Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы во многом становимся де-факто армией НАТО в части наших технических возможностей, управления, подходов и принципов управления армией», — сказал он.

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что Киев не откажется от территорий ради вступления в альянс.

«Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки», — заявил Кулеба.

НАТО сомневается в успехе Украины

Неназванный чиновник Североатлантического альянса в разговоре с порталом Euractiv высказал мнение, что Украина, вероятно, не сможет «изгнать» российские войска до конца 2024 года. Источники издания из числа дипломатов стран НАТО заявили, что обеспечение заказов на оружие для украинской армии, особенно ракеты и боеприпасы, «идет не совсем так, как планировалось».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Украина — НАТО призвал избегать недооценки боеспособности России. Аудиозапись его выступления опубликована на сайте альянса.

«Цели России на Украине не изменились. Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы. И мы видим новые попытки ударов по энергосистеме и энергетической инфраструктуре Украины в попытке оставить Украину в темноте и холоде», — сказал Столтенберг.

Он выразил мнение, что российский президент Владимир Путин «не проявляет признаков усталости» от военного конфликта и «обладает высокой терпимостью к потерям». Столтенберг ранее также заявлял, что страны НАТО не считают возможным вступление Киева в блок, пока продолжается конфликт на украинской территории. По его мнению, первая задача альянса — поддержать Украину, а вторая — предотвратить эскалацию и превращение конфликта в полноценную войну между РФ и НАТО.