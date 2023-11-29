«На штурм Бахмута испанцы не пойдут»: чем закончилось первое заседание Совета НАТО — Украина В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

Министры иностранных дел государств-участников НАТО собрались 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс. С результатами встречи разбирался военный обозреватель «Газета.Ru» Михаил Ходаренок.

В Брюсселе прошло первое заседание Совета НАТО — Украина. В результате было опубликовано заявление, состоящее всего из трех пунктов:

государства-участники НАТО обязались и дальше наращивать политическую и практическую поддержку Киева;

министры иностранных дел альянса утвердили структуру Совета НАТО — Украина и программу его работы на 2024 год;

Украина пообещала, что продолжит демократические реформы и реформы в сфере безопасности.

Об усилении финансирования Киева (причем в разы), поставках многофункциональных истребителей типа F-16, авиационных средствах поражения типа крылатых ракетах воздушного базирования, 155-мм выстрелах с осколочно-фугасными снарядами речи на этой встречи не шло. Вместо этого Украину затопили потоком дежурных обещаний, которые в Киеве уже слышали много лет подряд. А Украина на данном этапе объективно нуждается не столько в подбадриваниях, сколько в масштабных поставках оружия и материальных средств.

Более того, в программу сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включены поставки летального оружия . Правда, сохраняется возможность передачи Киеву вооружения, военной и специальной техники на двусторонней основе. Но Украине не стоит надеяться, что объемы этих поставок приобретут кардинально новое качество и увеличатся на порядок.

«Молятся на пятую статью»

По итогам совещания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО подтвердили «непоколебимую поддержку» украинцев и готовность в будущем принять Украину в альянс».

Остается только уточнить, как конкретно выглядит это будущее. И в чем оно будет измеряться – в годах или десятилетиях. Как ранее писала «Газета.Ru», вступление Украины в НАТО в исторически обозримый срок представляется весьма и весьма малореальным событием.

Еще более фантастическим представляется задействование 5-й статьи Устава НАТО в интересах Украины даже при ее гипотетическом вступлении в альянс (о чем откровенно и уже давно бредят в Киеве).

На Украине уже все лбы разбили в коленопреклоненных позах, молясь на эту статью, но ее надо читать весьма и весьма внимательно. Целесообразно даже привести текст 5-й статьи полностью:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

Ключевые слова здесь — «которое сочтет необходимым» (а может, и не сочтет) и «включая применение вооруженной силы» (а, стало быть, можно обойтись и без применения вооруженной силы). В общем, можно так, а можно и этак.

А на практике это означает, повторим еще раз, только одно – на штурм Бахмута датчане, итальянцы, испанцы и греки не пойдут.

Иными словами, когда-нибудь, в весьма отдаленном будущем, Украину может и примут в НАТО, но для этого должен завершиться вооруженный конфликт, подписаны все необходимые мирные соглашения, обстановка должна устояться и кристаллизироваться, государственные границы отвердеть. Вот разве что тогда примут — да и то не факт.

«Де-факто армия НАТО»?

Даже вполне благополучную во всех отношениях Швецию не приняли до сих пор, а ведь при приеме Украины в НАТО потребуется единодушное голосование всех государств-участников альянса. В настоящее время это выглядит малореальным событием.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил: «Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления».

Остановимся на словах «мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО». А если попробовать заявление Дмитрия Кулебы сформулировать несколько по-другому, при этом отнюдь не погрешив против истины?

К примеру, оно могло выглядеть и так «после провала нашего летнего контрнаступления, находясь в полном стратегическом тупике, не имея ни одного шанса на военное решение конфликта, мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО».

Причем в подобное заявление добавлены отнюдь не вымысел и фантазии, а слова, прозвучавшие на том же заседании Совета НАТО — Украина («глава МИД Венгрии: многие страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ»), а о тупике говорил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

На подобном фоне недавние слова генерального секретаря НАТО Столтенберга, что «Украина близка к членству в НАТО как никогда», произнесенные на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП в начале сентября этого года, выглядят весьма и весьма неоднозначно.

Подводя итог, можно поставить вопрос и так – а в НАТО готовы принять в свои ряды «де-факто армию НАТО», не добивающуюся никаких побед на фронтах вооруженной борьбы?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).